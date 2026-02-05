Das Fördertechnikunternehmen Interroll hat zwei zusätzliche Kandidaten für seinen heute fünfköpfigen Verwaltungsrat nominiert. Zur Wahl an der Generalversammlung am 12. Juni stehen dabei Barbara Bergmeier und David Kurmann, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Barbara Bergmeier arbeitete zuvor unter anderem bei BMW, Airbus und Jaguar Land Rover und verantwortete dort weltweite Produktions- und Lieferkettenstrukturen. Sie soll bei einer Wahl zudem als unabhängiges Mitglied in den Vergütungs- und Nominationsausschuss einziehen.
David Kurmann, Manager bei der EGS Beteiligungen AG, verfügt über Erfahrung in Unternehmensentwicklung, Übernahmen und Restrukturierungen.
Mit den Nominierungen wolle Interroll seine strategische Ausrichtung und das langfristige Wachstum stärken, wie es hiess.
(AWP)