Sorgenkind war jedoch das Geschäft in der Region Asien-Pazifik, wo der Umsatz um 35,5 Prozent einbrach. Beim Auftragseingang verzeichnete Interroll sogar ein Minus von rund 45 Prozent. Das Geschäft in der Region habe vor allem unter der Null-Covid-Strategie in China gelitten.