Die Funktion des Chief Technology Officer sei im laufenden Monat von Ulrich Engenhardt übernommen worden. Er bringe breite Erfahrung bei der Führung von Produkt- und Plattformmanagementteams mit. Engenhardt hatte von 2008 bis 2023 verschiedene Funktionen beim Unternehmen Kärcher inne und war zuletzt Chief Business Unit Officer beim deutschen Industrieunternehmen Rittal.