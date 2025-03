Regional zeigte sich ebenfalls eine heterogene Entwicklung: Während der Umsatz in der EMEA-Region um 8,2 Prozent auf 313,5 Millionen Franken anstieg, sanken die Erlöse in Nord- und Südamerika um 18,2 Prozent auf 157,1 Millionen Franken. In der Asien-Pazifik-Region fiel der Umsatz um fast einen Viertel auf 56,5 Millionen Franken. Der Rückgang ging grösstenteils auf das Ausbleiben eines Grossprojekts aus dem Vorjahr in Südkorea zurück.