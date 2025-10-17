Sind die US-Leitzinsen hoch, liefern Anlagen wie amerikanische Staatsanleihen eine attraktive Alternative zu Gold, das keine Zinsen abwirft. Sinkt der Leitzins allerdings, schrumpft der Renditevorteil von Staatsanleihen und ähnlichen Anlageformen. Gold wird dadurch für Investoren attraktiver. Hinzu kommt: Niedrigere Zinsen schwächen zumeist den Dollar. Da Gold auf dem Weltmarkt in der US-Währung gehandelt wird, wird es für Käufer ausserhalb der Vereinigten Staaten preislich attraktiver. Das kurbelt die Nachfrage an, was wiederum auch den Preis nach oben treiben könnte.