"Wenn ich dies tweete, dann kann man darauf wetten, dass ich nicht short bin - aber ich sollte es sein". So lautet der letzte, kryptische Tweet, den Michael Burry, Gründer von Scion Asset Management, abgesetzt hat. Damit sendet Burry einen weiteren verschleierten Kick in Richtung Tesla und dessen CEO Elon Musk.

Burry bezieht sich in seinem Tweet offensichtlich auf einen Brand am Dienstag in der Enegergiespeicherfirma PG&E in der Nähe des kalifornischen Monterey, die "Megapack-Batterien" von Tesla verwendet. Der Brand führte zu einer zeitweiligen Sperrung des berühmten Highway 1, der Los Angeles mit San Fransisco verbindet. Mit 182 Megawatt Leistung und 730 Megawattstunden Kapazität zählt die Tesla-Anlage in Moss Landing bei Monterey zu den grössten Akku-Speichern der Welt, wie teslamag.de schreibt. Aus noch ungeklärter Ursache sei mindestens eines der Tesla-Module in der Nacht in Brand geraten.

Der Brand in Kalifornien ist nicht der erste dieser Art mit Tesla-Beteiligung, wie teslamag.de weiter schreibt. In Australien gerieten im vergangenen Sommer bei Tests vor der Inbetriebnahme einer ähnlich grossen Anlage mehrere Module in Brand. Es dauerte drei Tage, bis das Feuer unter Kontrolle war.

Hassliebe zwischen Musk und Burry

Dass gerade Michael Burry den neuen Brand für einen Tweet gegen Tesla "ausnützt", darf nicht erstaunen. Burry, den viele Anlegerinnen und Anleger aus dem Film "The Big Short" mit dem Burry-Darsteller Christian Bale aus dem Jahr 2015 kennen, hatte 2021 Short-Wetten gegen die Tesla-Aktien am Laufen, er setzte also auf sinkende Kurse. Diese Wetten löste er aber im November desselben Jahres auf. Burry könnte allerdings mit Finanzprodukten, die nicht meldepflichtig sind, weiter gegen die Tesla-Aktie wetten.

Zwischen Burry und Musk besteht so etwas wie eine Hassliebe. Burry warf dem Tesla-CEO im letzten Jahr vor, dass er seine E-Auto-Firma verkaufen wolle. Musk nannte Burry in einem Tweet dafür auch schon "Bastard" (allerdings mit einem lachenden Smiley versehen) oder eine "zerbrochene Uhr" - eine Anspielung auf Burry's zahlreiche (Fehl-)Prognosen wegen unmittelbar bevorstehender Börsen-Crashes.

