Bio-Rad hält eine strategische Beteiligung an dem deutschen Pharma- und Laborzulieferer Sartorius im Wert von rund fünf Milliarden Dollar. Dies entspricht fast dem gesamten Börsenwert von Bio-Rad, der LSEG-Daten zufolge bei ‌etwa 6,69 Milliarden Dollar liegt. Elliott ist dem Zeitungsbericht zufolge ebenfalls in grossem Stil bei Sartorius investiert und hält das deutsche Unternehmen für ein ​qualitativ hochwertiges Geschäft mit starken Wachstumsaussichten. Stellungnahmen von Elliott, ​Bio-Rad oder Sartorius lagen zunächst nicht vor.