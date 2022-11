Die Google-Mutter habe "zu viele Mitarbeiter und die Kosten per Mitarbeiter sind zu hoch", hiess es am Dienstag in einer Erklärung des aktivistischen Investors. Alphabet zahle einige der höchsten Gehälter im Silicon Valley und seit 2017 habe der US-Konzern jedes Jahr die Zahl der Angestellten um 20 Prozent erhöht. Alphabet solle zudem Ziele für die operative Gewinnmarge veröffentlichen und die Verluste in der Sparte Other Bets eindämmen. Dort ist unter anderem die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen unter dem Namen Waymo beheimatet. Die Investitionen darin seien nicht gerechtfertigt, erklärte TCI. Waymo müsse die operativen Verluste mindestens halbieren.