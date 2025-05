Übernahmeangebote abgelehnt von PE-Firmen

Bereits im vergangenen Jahr deutete Sawiris in einem Financial Times-Interview an, dass OCI zu einer sogenannten «Cash-Shell» umfunktioniert werden könnte – einer Unternehmenshülle mit erheblichen Barreserven, die für Akquisitionen in verschiedenen Branchen genutzt werden könnten.