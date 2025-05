Ein Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten will seinen milliardenschweren Einstieg bei der Kryptobörse Binance mit einer Cyber-Devise aus dem Umfeld des US-Präsidenten Donald Trump bezahlen. MGX wolle für diese zwei Milliarden Dollar schwere Transaktion den Stablecoin von World Liberty nutzen, teilte Zach Witkoff, Mitgründer dieser Firma, an der Trump beteiligt ist, am Donnerstag mit.