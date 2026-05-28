Fondsmanagerin Alexandra Annecke von Union ‌Investment mahnte angesichts neuer geopolitischer Risiken wie des Konflikts im Iran und der Konjunkturschwäche in Deutschland eine strikte Kostendisziplin an. Zwar seien die Zeiten vorbei, in denen die Deutsche Bank ein «Koloss auf tönernen Füssen» gewesen sei. Dennoch ​müsse die Bank vorsichtig bleiben, sagte sie. Thomae bezeichnete die Ziele für ​das Jahr 2028 als ambitioniert, diese könnten mittelfristig jedoch nur ein ​Zwischenschritt sein. «Wachstum ist wichtig, aber Profitabilität ist noch wichtiger.» Zudem sah der Deka-Vertreter die Doppelrolle von Stefan Hoops kritisch, der ‌neu in den Vorstand einzieht und gleichzeitig Chef der Fondstochter DWS bleibt. Union Investment kündigte an, der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat dennoch zuzustimmen.