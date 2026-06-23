Fondsmanager: «Das ist ein strukturelles Problem»

Überzeugt, dass der erfolgsverwöhnte Sportwagenbauer wieder auf die Überholspur kommt, zeigten sich die ​Aktionäre nicht. Deka-Experte Ingo Speich sprach von einem «Scherbenhaufen», auf den die Porsche-Aktionäre blickten. Die Aktie habe sich seit dem Börsengang viel schlechter als der europäische Branchenindex Stoxx und noch ‌schlechter als der Dax entwickelt, sagte er. «Das ist kein Zufall, sondern das Resultat klar verfehlter Zielsetzungen, unzureichender Steuerung und einer Governance, die zu lange nicht eingegriffen hat.» Porsche verkaufe heute ein Fünftel weniger Autos als zur Zeit des Börsengangs. Gleichzeitig stiegen Komplexität, Fixkostenbasis und Investitionsbedarf. «Das ist kein zyklischer ​Dämpfer - das ​ist ein strukturelles Problem.»