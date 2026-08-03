Für Bristol Myers Squibb könnte ein Zusammenschluss strategisch attraktiv sein: Der Patentschutz für wichtige Medikamente wie Opdivo und den Blutverdünner Eliquis läuft voraussichtlich bis 2028 aus. Um ​drohende Umsatzeinbrüche abzufedern, ​hatte der Konzern bereits 2019 den Rivalen Celgene für rund 80 Milliarden ⁠Dollar übernommen. AstraZeneca-Chef Pascal Soriot, unter dessen 14-jähriger Führung sich der Aktienkurs mehr als vervierfacht ​hat, treibt unterdessen die Ausrichtung auf ⁠den US-Markt voran. Der Konzern peilt bis 2030 einen Jahresumsatz von 80 Milliarden Dollar an, wovon die Hälfte in den USA erwirtschaftet werden soll. ‌Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca zudem Pläne für eine direkte Notierung in den USA vorgestellt, um von den dortigen höheren Unternehmensbewertungen zu profitieren.