Der Milliardär Stanley Druckenmiller äusserte sich pessimistisch in Bezug auf Kupfer und hält sich derzeit weitgehend vom Markt fern. Der legendäre Investor, der am Dienstag auf dem «TomorrowX Summit» in Austin sprach, erklärte, er könne sich an keine Zeit erinnern, in der die Unsicherheit darüber, wo der Markt in einem Jahr stehen werde, so gross war wie heute.
Er halte derzeit lediglich kleine Positionen im Dollar und bei Aktien sei er weder «long» noch «short» positioniert, so der Gründer des Duquesne Family Office. «Wir halten uns im Grunde komplett heraus», sagte er. «Unser Ziel ist es derzeit eher, kein Geld zu verlieren, als Gewinne zu erzielen.»
Der 73-jährige Druckenmiller äusserte zudem die Sorge, dass die US-Einwanderungspolitik den Zustrom von Talenten in die Vereinigten Staaten gefährde - er wies darauf hin, dass einige der führenden Unternehmen von Einwanderern geleitet werden.
Wie viele andere Investoren war Druckenmiller zu Jahresbeginn bei Kupfer «long» positioniert. Noch vor zwei Monaten notierte das Metall an der London Metal Exchange auf einem Rekordhoch von rund 15'000 Dollar pro Tonne. Damals lockten extrem hohe Erwartungen hinsichtlich des Bedarfs in Rechenzentren Investoren an, während gleichzeitig handelsbedingte Verwerfungen das Angebot auf dem physischen Markt verknappten. Inzwischen hat das Abflauen des KI-Booms die Kupferpreise um mehr als 10 Prozent einbrechen lassen.
Beteiligung an Alphabet komplett aufgelöst
Stanley Druckenmillers Duquesne Family Office meldete zum 30. September 2026 65 in den USA börsennotierte Aktien- und Optionspositionen im Gesamtwert von 4,47 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Rückgang gegenüber 95 Positionen im Wert von 5,21 Milliarden Dollar am Ende des zweiten Quartals.
Im Zuge der Umschichtung im Bereich künstliche Intelligenz und Halbleiterinfrastruktur erhöhte Duquesne seine Aktienposition am Datenspeicheranbieter Seagate Technology um 180,2 Prozent auf 341'790 Aktien im Wert von rund 315,2 Millionen Dollar. Dadurch wurde Seagate zur zweitgrössten Position im Portfolio hinter Natera mit einem Marktwert von 1,31 Milliarden Dollar.
Im Gegenzug reduzierte das Unternehmen seine Beteiligung an der Taiwan Semiconductor um 94,5 Prozent: Der Bestand sank von 589'680 Aktien auf 32'700 Aktien im Wert von 14,9 Millionen Dollar.
Duquesne löste zudem seine Beteiligung an Alphabet vollständig auf. Ebenso wurden die Positionen in United Airlines, Sandisk und Advanced Micro Devices komplett veräussert.
Zu den Neuaufnahmen im dritten Quartal zählten Beteiligungen an Palantir im Wert von rund 15 Millionen Dollar, SpaceX im Wert von 30 Millionen Dollar sowie dem Bettenhersteller Somnigroup International im Wert von 61,7 Millionen Dollar. Als defensive Absicherung in Richtung Edelmetalle baute Duquesne drei in etwa gleich grosse Positionen im Gesamtwert von 129,1 Millionen Dollar bei den führenden Goldproduzenten Newmont, Barrick Gold und Agnico Eagle Mines auf.
Zu den weiteren nennenswerten Portfolioerweiterungen zählte die mehr als fünffache Aufstockung der Beteiligung an Unity Software auf 3,96 Millionen Aktien mit einem Wert von 161,9 Millionen Dollar. Zudem wurden die Anteile an Amazon um 43 Prozent sowie die Position in Fox um 38 Prozent aufgestockt.
(Bloomberg/cash)