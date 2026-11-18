Wie viele andere Investoren war Druckenmiller zu Jahresbeginn bei Kupfer «long» positioniert. Noch vor zwei Monaten notierte das Metall an der London Metal Exchange auf einem Rekordhoch von rund 15'000 Dollar pro Tonne. Damals lockten extrem hohe Erwartungen hinsichtlich des Bedarfs in Rechenzentren Investoren an, während gleichzeitig handelsbedingte Verwerfungen das Angebot auf dem physischen Markt verknappten. Inzwischen hat das Abflauen des KI-Booms die Kupferpreise um mehr als 10 Prozent einbrechen lassen.