Die lang erwartete Rückkehr der IPO-Aktivität in diesem Jahr brachte 21 neue Milliardäre hervor, aber was nach den aufsehenerregenden Debüts vieler Unternehmen kam, war oft eine andere Geschichte. Insider, deren Anteile am ersten Handelstag auf mindestens eine Milliarde Dollar anstiegen, mussten laut dem Bloomberg Billionaires Index in den folgenden Wochen oder Monaten einen Wertverlust von durchschnittlich 23 Prozent hinnehmen. «Hype und Dynamik können nur bis zu einem bestimmten Punkt führen», sagte Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers. «Wir haben in diesem Jahr bei vielen Aktien und anderen spekulativen Vermögenswerten, ob neu oder alt, schwungvolle Anstiege und Rückgänge erlebt.»
Hier ist eine Liste der Milliardäre, die durch den diesjährigen IPO-Aufschwung entstanden sind, und wie es ihnen seit dem Debüt ihres Unternehmens ergangen ist.
Venture Global: Bob Pender und Mike Sabel Aktueller
- Aktueller Anteilswert: Pender, 6,8 Milliarden Dollar; Sabel, 6,8 Milliarden Dollar
- Veränderung seit dem Eröffnungskurs des Börsengangs am 23. Januar: -71 Prozent
- Veränderung seit dem Höchststand am 23. Januar: -72 Prozent
Das mit Spannung erwartete Börsendebüt des Flüssigerdgasexporteurs Venture Global im Januar war einer der ersten Börsengänge nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump. Trotz des holprigen Starts - Venture Global senkte die Preisspanne für seine Aktien um mehr als 40 Prozent, nachdem sich die Anleger gegen den Erstausgabepreis gesträubt hatten - war es der grösste Börsengang im Energiesektor seit 2021, der den Mitbegründern Mike Sabel und Bob Pender - die zusammen 81 Prozent der wirtschaftlichen Anteile des Unternehmens besassen - zu diesem Zeitpunkt ein Nettovermögen von jeweils 23,7 Milliarden Dollar bescherte.
Die Flitterwochen hielten nicht lange an: In den folgenden anderthalb Monaten stürzten die Aktien um mehr als 60 Prozent ab und sind seitdem weiter gesunken. Venture Global blieb in seinem ersten Quartalsbericht hinter den Erwartungen der Analysten zurück, verlor eine wichtige Schiedsklage gegen BP und litt allgemein unter einem schwächeren Markt für Energieaktien, als die Anleger unter der Trump-Regierung erwartet hatten.
Newsmax: Chris Ruddy
- Aktueller Anteilswert: 340 Millionen Dollar
- Veränderung seit dem Eröffnungskurs am 31. März: -38 Prozent
- Veränderung seit dem Höchststand am 1. April: -96 Prozent
Chris Ruddy, ein ehemaliger Journalist der New York Post und Gründer des konservativen Kabelnachrichtensenders Newsmax, wurde Ende März zu einem unwahrscheinlichen Milliardär, als die Aktien von Newsmax in den ersten beiden Handelstagen um mehr als 2200 Prozent stiegen und seinen Anteil auf dem Papier mit mehr als 9,1 Milliarden Dollar bewerteten.
Das war nur von kurzer Dauer: Einen Tag später fielen die Newsmax-Aktien um fast 80 Prozent, und Ruddys Nettowert liegt nach Berechnungen von Bloomberg derzeit bei etwa 339 Millionen Dollar.
Anfang Oktober stiegen die Newsmax-Aktien um 11 Prozent, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, bis zu 5 Millionen Dollar auszugeben, um Bitcoin- und Trump Coin-Reserven in seine Bilanz aufzunehmen, aber seitdem ist der Aktienkurs weiter gefallen. «Während Newsmax unmittelbar nach der Börsennotierung einen kurzen starken Anstieg des Aktienkurses erlebte, wurde diese Bewegung von einem sehr begrenzten öffentlichen Streubesitz und einer starken anfänglichen Investorennachfrage angetrieben», so ein Sprecher von Newsmax. «Seitdem haben sich die Aktien dem IPO-Kurs angenähert. Wir würden uns davor hüten, kurze Kursbewegungen nach der Börsennotierung, die durch den begrenzten Streubesitz und die technische Dynamik der Börsennotierung bedingt sind, als Indikator für persönlichen Reichtum zu verwenden. Herr Ruddy unterlag den üblichen Lock-up-Beschränkungen und konnte daher die Aktien weder zu diesem Zeitpunkt noch zu diesen Kursen veräussern.»
Figma: Dylan Field und Evan Wallace
- Aktueller Wert der Anteile: Field, 2 Milliarden Dollar; Wallace, 1 Milliarde Dollar
- Veränderung seit dem IPO-Eröffnungskurs am 31. Juli: -55 Prozent
- Veränderung seit dem Höchststand am 1. August: -68 Prozent
Im Jahr 2023 verzichtete Adobe auf eine 20 Milliarden Dollar teure Übernahme des Designsoftware-Unternehmens Figma, nachdem es auf behördlichen Widerstand gestossen war. Figma übertraf diese Bewertung bei seinem Börsendebüt im Juli. Die Aktien sprangen um 250 Prozent in die Höhe - der grösste Anstieg am ersten Tag seit mindestens 30 Jahren für ein in den USA gehandeltes Unternehmen, das mehr als 1 Milliarde Dollar aufnimmt.
Der Börsengang brachte den Mitbegründer Dylan Field in die Pole-Position, um mehrere Tranchen eines massiven Gehaltspakets im Stil eines «Moonshot»-Pakets freizusetzen, das erst einen Monat vor dem Börsengang genehmigt worden war und das in Abhängigkeit von einer Reihe von aufsteigenden Kurszielen auslaufen sollte. Die Aktien gaben jedoch den Grossteil dieser anfänglichen Gewinne schnell wieder ab und fielen weiter, als die Umsatzprognose von Figma die Anleger im September nicht beeindruckte und die Aktien am Tag nach der Veröffentlichung der Ergebnisse um 20 Prozent fielen.
Obwohl die Ausübbarkeit der leistungsabhängigen Aktienzuteilungen den Schmerz für Field etwas gemildert hat, ist der Wert der Anteile, die er und sein Mitbegründer Evan Wallace zum Zeitpunkt des Börsengangs an Figma hielten, seitdem drastisch gesunken.
Bullish: Brendan Blumer und Kokuei Yuan
- Aktueller Anteilswert: Blumer, 1,8 Milliarden Dollar; Yuan, 1,6 Milliarden Dollar
- Veränderung seit dem Eröffnungskurs des Börsengangs am 13. August: -54 Prozent
- Veränderung seit dem Höchststand am 14. August: -45 Prozent
Der Digital-Asset-Börsenbetreiber Bullish plante ursprünglich, im Jahr 2021 durch eine Fusion mit einer speziellen Übernahmegesellschaft an die Börse zu gehen, verwarf die Verbindung jedoch ein Jahr später, als sich die Kryptomärkte abkühlten. Als das Unternehmen bei seinem Börsengang im August 1,1 Milliarden Dollar einnahm, war die Nachfrage wesentlich grösser als beim ersten Mal: Das Angebot war mehr als 20-fach überzeichnet, und die Aktien verdoppelten sich fast am ersten Handelstag, was die Mitbegründer Brendan Blumer und Kokuei Yuan zu Milliardären machte.
In den folgenden Monaten ist Bullish, zu dem auch die Kryptowährungspublikation CoinDesk gehört, jedoch ins Strudeln geraten, und die Aktien sind seit ihrem Höchststand um etwa 45 Prozent gefallen. Das Unternehmen erhielt im September die Zulassung für den Staat New York und ebnete damit den Weg für den Start auf dem US-Markt, aber diese Erleichterung war nur von kurzer Dauer, und die Aktien sanken zwei Monate später unter den Preis des Börsengangs.
Circle: Jeremy Allaire
- Aktueller Anteilswert: 1,5 Milliarden Dollar
- Veränderung seit dem Eröffnungskurs des Börsengangs am 5. Juni: 18 Prozent
- Veränderung seit dem Höchststand am 23. Juni: -69 Prozent
Wie Bullish hatte auch der Stablecoin-Emittent Circle geplant, während des Höhepunkts des Kryptomarkts im Jahr 2021 über einen SPAC-Deal an die Börse zu gehen, hat die 9-Milliarden-Dollar-Fusion aber ein Jahr später schliesslich verworfen. Die Entscheidung hat sich ausgezahlt: Als Circle - der Emittent von USDC, dem zweitgrössten Stablecoin der Welt nach Marktkapitalisierung - im Juni den Handel aufnahm, haben sich seine Aktien am ersten vollen Handelstag mehr als verdoppelt.
In der darauffolgenden Woche stiegen die Aktien weiter an, und der Anteil des Mitbegründers und Chief Executive Officer Jeremy Allaire war Ende Juni sogar 5 Milliarden Dollar wert. Die anfängliche Euphorie ebbte schnell ab, aber die Unterzeichnung des GENIUS Act im Juli, der dazu beitrug, den regulatorischen Rahmen für Stablecoins zu festigen, sorgte dafür, dass die Aktien von Circle weiterhin deutlich über dem Angebotspreis gehandelt werden.
Fermi: Toby Neugebauer und Griffin Perry
- Aktueller Anteilswert: Neugebauer, 2,1 Milliarden Dollar; Perry, 566 Millionen Dollar
- Veränderung seit dem Eröffnungskurs des Börsengangs am 1. Oktober: -70 Prozent
- Veränderung seit dem Höchststand am 1. Oktober: -77 Prozent
Obwohl erst im Januar gegründet, stiegen die Aktien des Real Estate Investment Trust Fermi bei seinem Börsengang im Oktober um 55 Prozent, da die Anleger nach neuen Möglichkeiten suchten, in den Handel mit künstlicher Intelligenz einzusteigen. Unter der Leitung von Toby Neugebauer und Griffin Perry, dem Sohn des ehemaligen texanischen Gouverneurs Rick Perry, hofft Fermi, Hyperscaler-Mieter für sein «Project Matador» zu gewinnen, einen Campus für fortschrittliche Energie- und Rechenzentren im Entwicklungsstadium.
Die Aktien stürzten jedoch ab, nachdem das Unternehmen in seinem ersten Quartalsbericht einen Nettoverlust von 353 Millionen Dollar auswies und Amazon Berichten zufolge von einem 150-Millionen-Dollar-Deal zur Finanzierung eines Teils der Baukosten zurücktrat.
Klarna: Sebastian Siemiatkowski und Victor Jacobsson
- Aktueller Wert der Beteiligung: Siemiatkowski, 816 Millionen Dollar; Jacobsson, 780 Millionen Dollar
- Veränderung seit dem Eröffnungskurs des Börsengangs am 10. September: -43 Prozent
- Veränderung seit dem Höchststand am 10. September: -35 Prozent
Als das Fintech-Unternehmen Klarna im September sein lang erwartetes Börsendebüt in den USA gab, stiegen die Aktien am ersten Handelstag um 15 Prozent, was dem Unternehmen einen Marktwert von mehr als 17 Milliarden Dollar bescherte. Das war ein starker Rückgang gegenüber 2021, als das Unternehmen in einer Finanzierungsrunde mit fast 46 Milliarden Dollar bewertet wurde, aber immer noch gross genug, um die Mitbegründer Sebastian Siemiatkowski und Victor Jacobsson zu Milliardären zu machen.
Die Aktien von Klarna haben jedoch seit ihrem Debüt nachgegeben, da das Unternehmen die Rückstellungen erhöht hat, was Bedenken über die Entwicklung der US-Verbraucher angesichts der anhaltenden Inflation weckt.
Gemini: Cameron and Tyler Winklevoss
- Aktueller Wert der Beteiligung: Cameron Winklevoss, 419 Millionen Dollar; Tyler Winklevoss, 419 Millionen Dollar
- Veränderung seit dem IPO-Eröffnungskurs am 12. September: -71Prozent
- Veränderung seit dem Höchststand am 15. September: -67 Prozent
Cameron Winklevoss und Tyler Winklevoss, die Zwillinge, die durch ihre Darstellung im Kinohit The Social Network berühmt geworden sind, waren bereits Milliardäre, bevor ihre digitale Börse Gemini im September an die Börse ging. Sie waren seit über einem Jahrzehnt grosse Bitcoin-Inhaber, nachdem sie Millionen von Dollar, die sie nach einem langwierigen Streit mit Mark Zuckerberg über ihre Rolle bei der Gründung von Facebook verdient hatten, in den digitalen Vermögenswert gesteckt hatten.
Obwohl Gemini in der ersten Hälfte des Jahres 2025 Nettoverluste in Höhe von 283 Millionen Dollar verzeichnete, ritt das Unternehmen auf einer Welle der Begeisterung für Krypto-Börsengänge und sammelte bei einem zweistellig überzeichneten Börsengang im September 425 Millionen Dollar ein, und durch die Börsennotierung stieg der Anteil der beiden Brüder an Gemini auf mehr als 1 Milliarde Dollar.
Figure: Mike Cagney
- Aktueller Anteilswert: 1,7 Milliarden Dollar
- Veränderung seit dem Eröffnungskurs des Börsengangs am 11. September: 22 Prozent
- Veränderung seit dem Höchststand am 8. Oktober: -10 Prozent
In seiner ersten Tätigkeit als Gründer gründete Mike Cagney SoFi Technologies, einen Online-Kreditgeber, der sich zunächst auf Studentendarlehen konzentrierte und später in das Verbraucherbankgeschäft expandierte. Nach seinem Rücktritt bei SoFi im Jahr 2017 gründete er Figure Technology Solutions und nutzte die Blockchain-Technologie, um die Kreditvergabe zu erleichtern. Als das Unternehmen Mitte September Aktien anbot, stiegen die Aktien am ersten Handelstag um fast 24 Prozent und trugen dazu bei, Cagney in die Reihen der Milliardäre zu befördern.
Neptune Insurance: Trevor Burgess
- Aktueller Anteilswert: 1,3 Milliarden Dollar
- Veränderung seit dem Eröffnungskurs am 1. Oktober: 33 Prozent
- Veränderung seit dem Höchststand am 24. Dezember: -2 Prozent
Das Börsendebüt von Neptune Insurance, mit Sitz in St. Petersburg, Florida, fand am Ende der diesjährigen relativ milden Hurrikansaison statt, als keine Stürme in den USA an Land gingen. Neptune konzentriert sich speziell auf Überschwemmungsrisiken und hält selbst keine Policen in seiner Bilanz, sondern verkauft stattdessen KI-gestützte Technologie, die anderen Versicherern und Rückversicherern hilft, ihre Risiken zu bewerten.
Neptune hat bei einem Börsengang im Herbst dieses Jahres fast 370 Millionen Dollar eingenommen. Die Aktien stiegen gegenüber dem Emissionspreis um 24 Prozent und bewerteten das Unternehmen mit rund 3,4 Milliarden Dollar. Das war eine enorme Trendwende im Vergleich zu 2016, als CEO Trevor Burgess eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen für nur 2 Millionen Dollar an Eigenkapital und Schulden erwarb.
Nachdem Neptune seine anfänglichen Gewinne wieder abgegeben hat, wird das Unternehmen nun wieder in der Nähe seines Höchststandes gehandelt.
Webull: Anquan Wang und Jun Yuan
- Aktueller Wert der Beteiligung: Wang, 679 Millionen Dollar; Yuan, 248 Millionen Dollar
- Veränderung seit dem Eröffnungskurs am Tag des Abschlusses des SPAC-Deals am 11. April: -49 Prozent
- Veränderung seit dem Höchststand am 14. April: -87 Prozent
Das Einzelhandelsmaklerunternehmen Webull hatte nach dem Abschluss eines SPAC-Deals, mit dem es im April an die Börse ging, einen eigenen Meme-Stock-Moment: Die Aktien stiegen am ersten Handelstag um fast 375 Prozent. Dies bescherte dem Gründer Anquan Wang auf dem Papier ein Vermögen von 5,2 Milliarden Dollar, während der Anteil seines Mitbegründers Jun Yuan weitere 1,9 Milliarden Dollar wert war.
Das starke Debüt kam zustande, obwohl die Trading-App in den neun Monaten bis September 2024 einen Verlust von 34 Millionen Dollar auswies, während Konkurrenten wie Robinhood Markets im gleichen Zeitraum hohe Gewinne verzeichneten.
Der Aktienkurs von Webull brach fast so schnell ein, wie er gestiegen war: Die Aktien sanken innerhalb von drei Wochen auf etwa den Emissionspreis zurück und sind seitdem nur noch gefallen.
CoreWeave: Mike Intrator, Brannin McBee und Brian Venturo
- Aktueller Anteilswert: Intrator, 4,7 Milliarden Dollar; McBee, 2,2 Milliarden Dollar; Venturo, 2,7 Milliarden Dollar
- Veränderung seit dem Eröffnungskurs des Börsengangs am 28. März: 96 Prozent
- Veränderung seit dem Höchststand am 20. Juni: -58 Prozent
Mike Intrator, Brannin McBee und Brian Venturo - die drei ehemaligen Rohstoffhändler, die CoreWeave im Jahr 2017 gründeten - sahen, wie ihre Anteile an dem Cloud-Computing-Anbieter auf über 1 Milliarde Dollar stiegen, als die Aktien im März gehandelt wurden, obwohl das Angebot stark reduziert wurde.
Seitdem hat sich CoreWeave zu einer der heissesten Aktien im Bereich der künstlichen Intelligenz entwickelt und erreichte im Juni Rekordwerte, nachdem die Nvidia ihren Anteil erhöht hatte. Die Aktien sind von diesen Höchstständen gefallen, da der KI-Handel an Schwung verloren hat, werden aber immer noch bequem über dem Angebotspreis gehandelt.
(Bloomberg/cash)