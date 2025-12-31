Anfang Oktober stiegen die Newsmax-Aktien um 11 Prozent, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, bis zu 5 Millionen Dollar auszugeben, um Bitcoin- und Trump Coin-Reserven in seine Bilanz aufzunehmen, aber seitdem ist der Aktienkurs weiter gefallen. «Während Newsmax unmittelbar nach der Börsennotierung einen kurzen starken Anstieg des Aktienkurses erlebte, wurde diese Bewegung von einem sehr begrenzten öffentlichen Streubesitz und einer starken anfänglichen Investorennachfrage angetrieben», so ein Sprecher von Newsmax. «Seitdem haben sich die Aktien dem IPO-Kurs angenähert. Wir würden uns davor hüten, kurze Kursbewegungen nach der Börsennotierung, die durch den begrenzten Streubesitz und die technische Dynamik der Börsennotierung bedingt sind, als Indikator für persönlichen Reichtum zu verwenden. Herr Ruddy unterlag den üblichen Lock-up-Beschränkungen und konnte daher die Aktien weder zu diesem Zeitpunkt noch zu diesen Kursen veräussern.»