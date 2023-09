Der Kosmetikhersteller Coty hat einen Antrag auf eine Zweitnotierung seiner Aktien an der Pariser Börse gestellt. Der von der deutschen Unternehmerfamilie Reimann kontrollierte Konzern teilte am Montag mit, dass es ein globales Angebot von 33 Millionen Aktien geben solle. Den Erlös wolle Coty zum Abbau von Schulden verwenden. BNP Paribas, Credit Agricole, Citigroup und Santander fungierten als gemeinsame Konsortialführer für die Börsennotierung. Im Mai hatte der 1904 in Paris gegründete Kosmetik- und Parfümhersteller mitgeteilt, dass er eine Notierung in der französischen Hauptstadt prüfe, um in der europäischen Region zu expandieren, die die Heimat vieler Luxusunternehmen ist, darunter LVMH und L'Oreal. Coty erwirtschaftet etwa 45 Prozent seiner jährlichen Nettoumsätze in Europa, im Nahen Osten und in Afrika.