UBS ist der weltweit grösste Wealth Manager

Die UBS ist der weltweit grösste Wealth Manager ausserhalb der USA und ihre Geschichte in Asien reicht weiter zurück als die der meisten globalen Banken, die um einen Anteil am Reichtum der Region wetteifern. Eine Niederlassung der Schweizerischen Bankgesellschaft – der Vorgängerin der UBS – wurde 1964 in Hongkong eröffnet. Im darauffolgenden Jahr enstand ein Büro in Tokio, und 2004 öffnete die Bank ihre Pforten in Peking und bot Fremdwährungseinlagen an. Auf Chinesisch bedeuten die Schriftzeichen für «UBS» einfach «Schweizer Bank».