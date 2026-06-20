«Eine Lösung für die Atomambitionen des Iran bleibt eine genauso grosse Hürde in ‌den Verhandlungen wie ⁠die Marke von 25'000 Punkten für den Dax», sagt Andreas Lipkow, Chefanalyst des Brokers CMC Markets. Am Mittwoch hatten die USA und der Iran zwar ein 14-Punkte-Abkommen geschlossen, das unter anderem ⁠die im April verkündete Waffenruhe verlängert und eine Öffnung der Strasse von Hormus vorsieht. Für die anschliessenden Verhandlungen, die auch den Umgang mit dem iranischen Atomprogramm regeln sollen, wurde eine Frist von 60 Tagen gesetzt. Die für diesen Freitag ‌in der Schweiz geplanten Gespräche wurden jedoch abgesagt.