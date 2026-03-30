Während der Iran-Konflikt in die fünfte Woche geht, empfehlen Strategen der Wall-Street-Banken Trades, die sich dann auszahlen, wenn es zu einem langsamen und stetigen Ausverkauf an den Aktienmärkten kommen sollte.
BBVA empfahl kürzlich Put-Spreads auf den Euro Stoxx 50-Index für April. BBVA verwies dabei auf die Selbstzufriedenheit des Marktes - selbst angesichts einer Truppenaufstockung der USA. Derweil wies JP Morgan auf Aktivitäten bei ausserbörslichen «Knock-out»-Puts hin, bei denen der Schutz verpufft, wenn die Marktschwankungen ein bestimmtes Niveau überschreiten. Beide Strategien senken die Kosten der Optionspositionen im Vergleich zum reinen Kauf von Vanilla-Puts.
Das Ausbleiben eines unmittelbaren makroökonomischen Schocks hat die Krise bisher, was die US-Indizes betrifft, relativ eingedämmt. Die potenziellen Auswirkungen eines Inflationsanstiegs auf die Zentralbankpolitik und die Störung der Handelsströme drohen jedoch, den Rückgang in einen dramatischeren, längerfristigen Ausverkauf zu verwandeln, der die Volatilität über einen längeren Zeitraum erhöht.
Absicherung ja, aber wie?
«Die Frage ist jetzt nicht, ob Anleger abgesichert sind, sondern wie», sagte Arnim Holzer, Global-Macro-Stratege bei Easterly EAB. «Viele der verwendeten Strukturen sind auf einen schleichenden Abwärtstrend ausgelegt, nicht auf einen Regimewechsel, was die Käuferseite implizit in eine Short-Convexity-Position bringt, falls die Volatilität ausbricht.»
Convexity-Trades, die bei Volatilitätsspitzen überdurchschnittliche Gewinne bei Optionen erzielen, geraten angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die Marktabwärtsbewegungen in letzter Zeit umgekehrt haben, etwas aus der Gunst der Anleger, da sie den Händlern kaum Gelegenheit bieten, davon zu profitieren.
Derzeit hält die Einschätzung, dass es für US-Präsident Donald Trump eine Reihe potenzieller Auswege gibt, um den Iran-Konflikt zu beenden, Strategen davon ab, extreme Absicherungen gegen Kursverluste zu empfehlen. «Wir haben eine ordentliche Aktivität bei den Grind-Lower-Trades beobachtet - die Preisparameter sprechen generell dafür, Short-Skew und Short-Delta anzustreben», sagte Arnaud Jobert, globaler Leiter für Equity Structuring und Co-Leiter für Global Strategic Indices bei JPMorgan. «Wir haben Trades in VKO-Puts gesehen und sogar die Einbindung einer Look-Back-Funktion in den VKO, um die Pfadabhängigkeit inmitten schwankender Märkte zu glätten.»
Während des Aktienausverkaufs am Freitag schloss der Cboe-Volatility-Index zwar zum ersten Mal seit April über 30, doch laut Cboe Global Markets war ein grosser Teil des Anstiegs auf die Nachfrage nach S&P-500-Index-Calls durch Händler zurückzuführen, die auf eine Erholung setzten.
Convexity-Trades wieder im Gespräch
Dies markiert eine Wende gegenüber Anfang 2025, als einige Derivatestrategen dazu neigten, VIX-Calls mit S&P-500-Puts zu finanzieren. Obwohl die Konvexität am sogenannten «Liberation Day» besser abschnitt, machte der langwierige Abwärtstrend im Vorfeld des Ereignisses das Halten dieser Strategien frustrierend.
Da der S&P 500 jedoch fast 9 Prozent unter seinem Schlusshoch vom Januar liegt und sich die globalen Referenzölpreise über 100 US-Dollar pro Barrel halten, gibt es Anzeichen dafür, dass sich einige Anleger auf einen stärkeren und tieferen Rückgang einstellen. «Long-Convexity-Aktiengeschäfte sind nicht völlig aus der Gunst gefallen», sagte Antoine Porcheret, Leiter des Bereichs Institutional Structuring für Grossbritannien, Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Citigroup. «In diesem Monat war echtes Geld bei den Low-Delta-VIX-Calls aktiv, ohne dass es ein angemessenes Angebot gab», sagte er und verwies darauf, dass die implizite Volatilität bei dreimonatigen VIX-5-Delta-Calls von 130 Prozent auf 160 Prozent gestiegen ist.
Anleger streben zudem den Besitz von Optionen mit längerer Laufzeit an, da die mittel- bis langfristige Volatilität in letzter Zeit selbst bei steigenden Aktienmärkten zugenommen hat. Zwar reagieren Strategien dieser Laufzeit bei einem Markt-Crash nicht so empfindlich wie VIX-Futures mit kurzer Laufzeit, doch hat der Handel einen positiven Carry bei gleichzeitigem Schutz vor Kursverlusten erzielt. Händler bei Optiver stellten letzte Woche eine erhöhte Nachfrage institutioneller Anleger nach Volatilitätsprodukten mit längerer Laufzeit fest.
«Kurzfristige Put-Optionen mit Abwärtsrisiko sind derzeit teuer im Halten, daher bevorzugen wir für Tail-Hedging den Erwerb von Vega über den Mittelpunkt der Kurve, der sich deutlich besser entwickelt hat», sagte Jobert.
Das «Boiling Frog»-Szenario
Während Trump die Frist für den Iran verlängerte, der der Wiederöffnung der Strasse von Hormus zustimmen oder mit Angriffen auf seine Energieinfrastruktur rechnen muss, setzten der Iran und Israel ihren Raketenbeschuss fort, und die im Jemen ansässigen Houthi-Militanten traten in den Krieg ein. Die US-Benzinpreise an der Zapfsäule liegen bei fast 4 Dollar pro Gallone, während Diesel teurer ist als zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2022, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war und Fluggesellschaften mit den steigenden Kosten für Flugbenzin zu kämpfen haben.
«Es bedarf vielleicht gar keiner starken Erschütterung, um die Volatilität weiter in die Höhe zu treiben», sagte David Elms, Leiter des Bereichs Diversified Alternatives bei der Janus Henderson Group. «Sechs Monate mit 100-Dollar-Öl sind eher eine ‹Boiling-Frog›-Dynamik - sie untergraben langsam das Datenumfeld und zwingen Analysten letztendlich dazu, Wachstumsprognosen zu senken und Jahresendziele nach unten zu korrigieren.»
(Bloomberg/cash)