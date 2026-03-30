Da der S&P 500 jedoch fast 9 Prozent unter seinem Schlusshoch vom Januar liegt und sich die globalen Referenzölpreise über 100 US-Dollar pro Barrel halten, gibt es Anzeichen dafür, dass sich einige Anleger auf einen stärkeren und tieferen Rückgang einstellen. «Long-Convexity-Aktiengeschäfte sind nicht völlig aus der Gunst gefallen», sagte Antoine Porcheret, Leiter des Bereichs Institutional Structuring für Grossbritannien, Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Citigroup. «In diesem Monat war echtes Geld bei den Low-Delta-VIX-Calls aktiv, ohne dass es ein angemessenes Angebot gab», sagte er und verwies darauf, dass die implizite Volatilität bei dreimonatigen VIX-5-Delta-Calls von 130 Prozent auf 160 Prozent gestiegen ist.