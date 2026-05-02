Sell in May and go away?

Der Wonnemonat Mai hat bei den Anlegern durch die Börsenweisheit «Sell in May and go away» einen eher schlechten Ruf. Da die Sommermonate in der Vergangenheit oft schwächere Renditen brachten als der Winter, sollen Investoren der Regel zufolge Aktien verkaufen und erst wieder im Spätsommer investieren. Historisch traf dieses saisonale Muster allerdings nicht immer zu, sodass die Börsenweisheit keine allgemeine Regel ist. Anders sieht es allerdings für die Jahre aus, in denen es wie 2026 in den USA Zwischenwahlen gab. In ‌den zurückliegenden Jahren kam es öfter vor, dass die Märkte im Mai Verluste einfuhren.