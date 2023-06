Südzucker hat in seinem Zuckergeschäft in dem im Februar zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen operativen Gewinn von 230 Millionen Euro erzielt — das beste Ergebnis seit fast einem Jahrzehnt. Das Unternehmen erwartet, dass sich der Gewinn im Zuckergeschäft in diesem Geschäftsjahr in etwa verdoppeln wird.