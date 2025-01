«Angesichts der politischen Ereignisse und Unsicherheiten an verschiedenen Fronten – geopolitisch, fiskalisch und monetär – erwarten wir ein potenziell volatiles Jahr für den europäischen Aktienmarkt», sagte Roland Kaloyan, Stratege bei Société Générale, der ein Ziel von 530 Punkten für den Stoxx 600 hat und den Benchmark in diesem Jahr im Bereich von 500 bis 550 Punkten gehandelt sieht. «Wir erwarten, dass der Grossteil der Performance in der ersten Hälfte des Jahres 2025 eintreten wird, aufgrund der potenziellen Risiken von Gewinnanpassungen im Jahr 2026 und einer verringerten Feuerkraft der Zentralbanken in der zweiten Jahreshälfte.»