Die Hauptsäule der Anlagebeurteilung bestand in den letzten Jahren darin, dass die mittelfristige Prognose von Novartis über den Prognosen der Konsensmodelle lag, argumentiert Schneider. Er erwartet weiterhin, dass die Prognose nach der erfolgreichen Transformation erreichbar sei. «Diese hat allerdings länger gedauert als erwartet, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen seine Prognose in den letzten neun Quartalen stets übertroffen und angehoben hat. Im laufenden Jahr weist Novartis unter allen grossen Pharmaunternehmen die stärkste Performance auf», so der Vontobel-Experte.