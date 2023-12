Eine Bank senkt das Rating für Partners Group von "Buy" auf "Reduce", erhöht aber das Kursziel von 1075 auf 1200 Franken. Nach der starken Kursentwicklung seit Sommer sei die aktuelle Bewertung der Titel zu hoch, schreibt der zuständige Analyst. Selbst wenn die Anleiherenditen in den nächsten Monaten leicht zurückgehen sollten, sehe er bei den Titeln kein Aufwärtspotenzial in den nächsten 12 Monaten. Fundamental erwarte er weiterhin ein solides Gewinnwachstum von rund 10 Prozent, was weitgehend im Einklang mit den Konsensschätzungen sei, so der Experte weiter.