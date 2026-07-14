So weit wird es nicht kommen, wenn der zuständige Analyst der Bank Vontobel, Matteo Lindauer, Recht hat. Er stuft Swiss Re mit «Buy» ein und traut der Aktie den Aufstieg auf 140 Franken zu. Es ist eines der höchsten Preisziele am Markt. Dennoch ist auch Lindauer im Laufe der Zeit zurückhaltender geworden. Im vergangenen Dezember sah er die Aktie noch bei 160 Franken, danach senkte er das Kursziel schrittweise ab. Er folgte damit dem Verfall der Aktie in diesem Zeitraum, blieb mit seiner Einschätzung aber stets über der jeweils aktuellen Notierung. Das «Buy»-Rating hielt er jeweils bei. Damit gehört der Vontobel-Analyst zu einem von vier bei AWP verzeichneten Experten, die Swiss Re zum Kauf empfehlen. Acht sind für «Halten», sechs sagen «Verkaufen».