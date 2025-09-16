Der Vakuumventil-Hersteller hat zwar eine ordentliche Margengenerierung sowie Widerstandsfähigkeit in volatilen Endmärkten aufgezeigt. Risiken bestehen aber: So könnte das erwartete Wachstum in China von zweistelligen Werten im Jahr 2025 auf einstellige im Jahr 2026 ausbleiben oder die Konsenserwartungen verfehlt werden. Trotz dieser Vorbehalte stützen die Geschäftsqualität, die Aussichten für die Cash-Generierung und die Umsetzung durch das Management vorerst eine neutrale Bewertung, so die UBS.