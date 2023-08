Mobilezone hat im Geschäftsjahr 2022 den Umsatz und den Gewinn leicht gesteigert. Allerdings sind die Gewinnmargen in Deutschland unter Druck geraten. Dies erklärt, warum die Aktie im Anschluss an die Präsentation der Zahlen Anfang März so arg unter Druck geriet. "Es ist tatsächlich so, dass das zweite Halbjahr 2022 in Deutschland nicht gut war. Die Abschwächung der Wirtschaft, die Inflation und die Strommangellage haben den deutschen Konsumenten verängstigt", sagt Daniel König, Analyst bei Mirabaud Securities, gegenüber cash.ch.