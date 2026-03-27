Schwieriger wird es sein, Investoren davon zu überzeugen, dass diese Geschäftsbereiche SpaceX auch zu einem führenden Akteur im KI-Bereich machen werden. Um Investoren von der hohen Bewertung zu überzeugen, wird Musk auch auf seinen Kultstatus und seine Erfolgsbilanz setzen, insbesondere bei Investoren, die mit Tesla-Aktien Gewinne erzielt haben, die in den vergangenen zehn Jahren um rund 3000 Prozent gestiegen sind.