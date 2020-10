Ist Tesla-Chef Elon Musk genial oder verrückt?

Im Podcast «HZ Insights» sprechen Tim Höfinghoff und Handelszeitung-Redaktor David Torcasso über das Phänomen Tesla: Wie gelingt es dem US-Autobauer, in der Elektromobilität so grosse Akzente zu setzen?

Sind die weiteren Aussichten tatsächlich so gut, wie es die Aktienanleger derzeit erwarten? Was spricht für das Unternehmen - und was spricht dagegen? Wie reagiert die Konkurrenz und kann sie Tesla vielleicht doch schon bald aus dem Rennen werfen?

Dieser Beitrag erschien zuerst bei der "Handelszeitung" unter dem Titel: Elon Musk: Ist der Tesla-Chef genial oder verrückt?