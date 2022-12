«Befinden uns auf sehr dünnem Eis»

Jede zusätzliche Unterstützung für Unternehmen in Form von Schulden verschiebe den Schmerz nur, warnt Stefano Caselli, Dekan der SDA Bocconi School of Management in Mailand. Folge seien Unternehmensstrukturen mit hoher Schuldenlast, die untragbar werden könnten, wenn in einem Rezessionsumfeld Einnahmen und Gewinne einbrechen. "Wir befinden uns auf sehr dünnem Eis", sagte er. "Wenn das System in eine Rezession gerät und die Spannungen bei den Energiepreisen hoch bleiben, wird die Verschuldung der Unternehmen zu einem Problem. "