Dazu sei für den 17. Dezember ein Treffen mit der kriselnden Opel-Mutter Stellantis geplant, sagte Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in einem Fernsehinterview am Montag. «Ich mische mich natürlich nicht in die Entscheidungen eines grossen multinationalen Konzerns ein», erklärte sie. Doch ihre Regierung wolle ihr Bestes geben, um die Beschäftigungsniveaus und die Lieferkette der Automobilindustrie zu halten.