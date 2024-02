Die Regierung in Rom verhandelt mit Tesla und anderen Autobauern über eine Fertigung in Italien. Wirtschaftsminister Adolfo Urso sagte am Mittwoch in einer Anhörung im Parlament, in den Gesprächen gebe es ein positives Feedback. Italien müsse mindestens 1,3 Millionen Fahrzeuge jährlich produzieren, um die Autoindustrie in dem Land zu sichern. Die Regierung sei sich dessen bewusst, dass es für die Fiat-Muttergesellschaft Stellantis unmöglich sei, dieses Ziel aus eigener Kraft zu erreichen. 2023 hatte Stellantis insgesamt 750'000 Fahrzeuge in Italien gefertigt.