Während Chinas jahrelangem Massregelung von Technologiekonzernen leuchteten auf den internen Messaging-Boards von Alibaba Träume auf, das Unternehmen «MAGA» zu machen: «Make Alibaba Great Again» (nicht zu verwechseln mit «Make America Great Again»). Nun setzt das Unternehmen eine seiner mächtigsten Waffen ein, um diese Mission zu erfüllen: Jack Ma.
Nach seinem Verschwinden aus der Öffentlichkeit, zu Beginn einer Kartelluntersuchung Ende 2020 ist der bekannteste Unternehmer Chinas zurück auf dem Campus von Alibaba – und nach Angaben von Insidern noch involvierter als vor fünf Jahren. Anzeichen seines unsichtbaren Einflusses werden zunehmend deutlicher, etwa beim Vorstoss in die Künstliche Intelligenz und der Kriegserklärung gegen E-Commerce-Rivalen wie JD.com und Meituan.
Ma spielte eine entscheidende Rolle bei Alibabas Entscheidung, bis zu 50 Milliarden Yuan (rund 7 Milliarden Dollar) an Subventionen einzusetzen, um JDs überraschenden Markteintritt abzuwehren, so eine anonyme Quelle. Seit 2023 wird Alibaba von zwei von Mas langjährigen Vertrauten, Joe Tsai und Eddie Wu, geleitet. Offiziell hat das Unternehmen bislang keine Auskunft abgegeben, ob Ma in irgendeiner Funktion zurückgekehrt ist. Ein Unternehmenssprecher antwortete nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.
Personen, die mit den Abläufen vertraut sind, sagen jedoch, dass der 61-jährige Gründer so praxisnah agiert wie seit seinem Rücktritt als Präsident des Verwaltungsrats 2019 nicht mehr. Neben der Mitgestaltung milliardenschwerer Investitionen fordert er auch laufend Updates zu Alibabas KI-Projekten.
Zeitenwende
Mas Rückkehr wird seit langem als Signal dafür gesehen, dass Chinas Technologiesektor in Peking wieder an Rückhalt gewinnt. Ob die Zentralregierung seine Rückkehr explizit genehmigt hat, ist unklar, doch ein Handschlag mit Präsident Xi Jinping im Februar als Zeichen seiner Rückkehr ins Vertrauen der Regierung galt.
Mas Auftritt wird jedoch voraussichtlich unauffälliger sein als vor der Untersuchung. Er muss sich auf die neue Realität im chinesischen E-Commerce einstellen, die von hartem Wettbewerb und einem Kampf um Einzelhandelskunden geprägt ist, die Mahlzeiten, Lebensmittel und Elektronik innerhalb einer Stunde geliefert bekommen wollen.
Führungskräfte versuchen, ihm klarzumachen, dass die Zeiten, in denen Alibaba 85 Prozent Marktanteil hielt, vorbei sind. Er setzt darauf, dass die Kernplattform Taobao, JD und Meituan schlagen kann, nachdem kürzlich Marktanteile zurückgewonnen wurden. Laut Goldman Sachs hält Alibaba 43 Prozent des chinesischen Marktes für Essenslieferungen, hinter Meituan mit 47 Prozent.
Dieser Kampf könnte Ma jedoch in Konflikt mit Behörden bringen, die die sogenannten «schädlichen Subventionen» beenden wollen, wodurch er sich erneut Ärger über Alibabas Rolle im Preiskrieg einhandeln könnte.
Ab- und wieder aufgetaucht
Es war die berüchtigte Rede von Ma im Jahr 2020, die ihn in den Rückzug trieb: Tage nachdem er chinesische Kreditgeber als «Pfandhäuser» kritisiert hatte, blockierten die Regulierer den geplanten Börsengang der Alibaba-Tochter Ant Group. Wochen später startete Peking eine umfassende Kampagne zur Verschärfung staatlicher Kontrolle über die Wirtschaft, um die Milliardärsklasse zu zügeln.
Alibaba verlor fast 700 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung – in etwa so viel wie der gesamte heutige Wert von Tencent Holdings. Ma zog sich anschliessend weitgehend zurück und verbrachte viel Zeit in Tokio und Hongkong. Die Moral der Mitarbeiter sank während dieser Jahre, die mit Chinas strikten Pandemiebeschränkungen zusammenfielen. Mas Abwesenheit selbst wurde zum Symbol für schwierige Zeiten bei Alibaba.
Als er im Dezember zu Ant Group zurückkehrte und seine erste öffentliche Rede seit mehreren Jahren hielt, seien einige langjährige Mitarbeiter so bewegt gewesen, dass sie in Tränen ausbrachen, berichtete ein Teilnehmer anonym. Umgeben von sitzenden Mitarbeitern auf Treppen und von Kollegen aus Tokio und Hongkong, zeigte Ma erneut seine berühmte Eloquenz. «Technologie bedeutet nicht nur, Sterne und Ozeane zu erobern», sagte er laut einem von Bloomberg geprüften Transkript. «Es geht darum, den Funken in uns allen zu bewahren.»
Konzentration auf Kernprioritäten
Seit seiner Gründung 1999, als Jack Ma 80’000 Dollar von 80 Investoren zusammenkratzte, hat Alibaba einen weiten Weg zurückgelegt. 2014 folgte der damals grösste Börsengang aller Zeiten mit 25 Milliarden Dollar. In den folgenden Jahren wuchs das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von über 800 Milliarden Dollar. Nach Konflikten mit Regulierungsbehörden und der pandemiebedingten Schwächung der chinesischen Wirtschaft brach der Aktienkurs jedoch ein.
Ma setzt nun auf vertraute Gesichter wie Wu und Tsai sowie auf aufstrebende Talente wie Jiang Fan, um Alibabas frühere Grösse wiederherzustellen. Wu gilt als dauerhafte Führungskraft mit technischem Hintergrund, Tsai ist Mas Verbündeter im Vorstand, und Jiang Fan leitet das neue E-Commerce-Geschäft.
«Alibaba ist in guten Händen mit der Rückkehr von Pionieren wie Eddie, Joe und Jiang Fan», sagte Vey-Sern Ling, Geschäftsführer bei Union Bancaire Privée. «Das Unternehmen fokussiert sich wieder auf Technologie und Kernbereiche, tätigt disziplinierte Investitionen und beginnt nun, Erträge zu erzielen.»
Wu führt die Top-Priorität: die Entwicklung künstlicher allgemeiner Intelligenz. Im Februar kündigte Alibaba an, in den nächsten drei Jahren über 380 Milliarden Yuan in KI und Cloud-Infrastruktur zu investieren. Trotz der noch begrenzten Monetarisierung von KI konnte das Unternehmen im August einen 26-prozentigen Umsatzanstieg im Cloud-Geschäft verzeichnen – der schnellste Quartalsanstieg seit Jahren. Dies trug dazu bei, dass die Aktie auf Jahressicht um 88 Prozent stieg.
Jiang Fan leitet Alibabas stärker integriertes E-Commerce-Geschäft und koordiniert Lebensmittellieferungen, Hotelbuchungen und Logistik. Er war Teil einer ausgewählten Gruppe von Führungskräften, die Ma persönlich betreute. Obwohl er 2020 aus dem Kernführungsteam entfernt wurde, wurde seine Position 2023 wiederhergestellt.
Ein letzter Versuch
Intern hat Mas Rückkehr das Vertrauen in Alibabas Ausrichtung gestärkt, zugleich aber die Berichtsstrukturen komplizierter gemacht, da Mitarbeiter ihn als obersten Entscheidungsträger wahrnehmen. Denn er selbst verfügt über keinen offiziellen Titel und mischt sich nicht in das Tagesgeschäft ein.
Für viele wirkt Mas Rückkehr hingegen wie ein letzter Versuch eines ersten Tech-Generation-Gründers, sein Vermächtnis zu sichern. Wie andere frühe Alibaba-Mitarbeiter nutzte er ein Kung-Fu-inspiriertes Pseudonym und vergleicht den Unternehmergeist oft mit einem Heldenepos.
Ma wird vermutlich nicht offiziell in eine Position zurückkehren, trägt heute jedoch überall auf dem Campus einen Firmenausweis – ein Zeichen, dass er wieder aktiv ist. Bei der Übergabe der Leitung an Zhang sagte Ma zu chinesischen Medien: «Ruhestand bedeutet nicht, dass ich Alibaba verlassen habe. Wenn Alibaba mich ruft, bin ich immer da.»
(Bloomberg)