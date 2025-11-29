Die Anleger rätseln zudem nach wie vor über die weiteren Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Russland hat den Erhalt eines von den USA und der Ukraine ausgearbeiteten Rahmenwerks zur Beendigung des Krieges bestätigt und will den Entwurf in der kommenden Woche erörtern. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag erklärt, der in Genf von den USA und der Ukraine diskutierte Entwurf könne die Grundlage für künftige Vereinbarungen werden. Zugleich seien die Friedenshoffnungen «zwar ein positiver Faktor, doch das Schwergewicht Rheinmetall gerät in diesem Kontext unter Druck», geben die LBBW-Analysten zu bedenken.