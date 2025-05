Analysten erwarten, dass die japanische Zentralbank die Zinssätze beibehält und gleichzeitig ihre Wachstumsprognosen senkt. Die Anleger werden sich jedoch eher darauf konzentrieren, was der Gouverneur der BOJ, Kazuo Ueda, zu den Auswirkungen der US-Zölle auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung in Japan zu sagen hat. Im weiteren Verlauf des Tages will der japanische Wirtschaftsminister Ryosei Akazawa zudem seine zweite Gesprächsrunde über ein Zollabkommen mit den USA führen. «Jeder Fortschritt in diesen Verhandlungen, auch wenn er nur schrittweise eintritt, sollte den japanischen Aktienmarkt wieder beruhigen, und der Nikkei könnte sich bis zur 37.000er-Marke erholen», sagte Wataru Akiyama, ein Stratege bei Nomura Securities.