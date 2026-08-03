Schwarze Listen

Die Aussagen folgen auf Kritik von institutionellen Anlegern von New York bis Kopenhagen, die sagen, dass die beispiellose Kontrolle, die Elon Musk über SpaceX ausübt, die Aktie zu riskant macht, um sie zu halten. Sie weisen darauf hin, dass Musk, der über mehr als 80 Prozent der Stimmrechte verfügt, gleichzeitig CEO, Chief Technical Officer und Verwaltungsratspräsident des Unternehmens ist. Eine Pensionskasse hat dieses Setup als «katastrophal» bezeichnet, und für andere Anleger ist das Grund genug, SpaceX auf eine schwarze Liste zu setzen.