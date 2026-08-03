«Die Idee, dass es eine – in Anführungszeichen – akzeptable Form guter Governance gibt», sei eine, «die ich stark in Frage stelle», sagte Shah, der als Global Head of Sustainability and Transition Strategy der Wall-Street-Bank fungiert. «Leute, die versuchen, Governance in eine Art Zwangsjacke zu stecken, sind zu naiv und sehen, ganz offen gesagt, nicht auf die Daten.»
Schwarze Listen
Die Aussagen folgen auf Kritik von institutionellen Anlegern von New York bis Kopenhagen, die sagen, dass die beispiellose Kontrolle, die Elon Musk über SpaceX ausübt, die Aktie zu riskant macht, um sie zu halten. Sie weisen darauf hin, dass Musk, der über mehr als 80 Prozent der Stimmrechte verfügt, gleichzeitig CEO, Chief Technical Officer und Verwaltungsratspräsident des Unternehmens ist. Eine Pensionskasse hat dieses Setup als «katastrophal» bezeichnet, und für andere Anleger ist das Grund genug, SpaceX auf eine schwarze Liste zu setzen.
Die Frage, wie man SpaceX einordnen soll, hat die Marktteilnehmer gespalten. Der Grossteil der Kontroverse dreht sich um die Bewertung des Unternehmens. Vor diesem Hintergrund wurden die Kursbewegungen der Aktie genau beobachtet, da Anleger und Analysten nach Anzeichen dafür suchen, dass die anfängliche Euphorie ungerechtfertigt war.
Seit dem Börsengang von SpaceX am 12. Juni, der Musk kurzzeitig zum ersten Billionär der Welt machte, ist die Aktie um rund 20 Prozent gefallen – im Zuge eines breiteren Technologieverkaufs, bei dem der Nasdaq-100-Index in eine Korrektur geriet. Shah, der in New York für Jefferies tätig ist, sagt, es wäre ein Fehler, wenn Anleger, die vor Governance-Risiken gewarnt hatten, dies als Beweis dafür sehen würden, dass sie recht hatten.
«Ich glaube nicht, dass die jüngste Performance von SpaceX in den letzten Wochen etwas mit Governance-Problemen zu tun hat», sagte er in einem Interview. «Die Anleger bewerten möglicherweise ihre allgemeinen Ansichten zur KI neu, aber zu sagen, dass die Rechnung jetzt präsentiert wird, weil die Aktie gefallen ist, und das mit Governance zu verknüpfen, ist meiner Meinung nach weit hergeholt.»
Eine einzigartige Position
Jefferies hebt sich durch seine Beziehung zu SpaceX ab. Das Unternehmen fiel auffälligerweise aus der langen Liste der Investmentbanken heraus, die den SpaceX-Börsengang begleiteten. Das bringt Jefferies in eine einzigartige Position, spekulativen Anlegern zu helfen, die Aktie zu shorten, wie Bloomberg im Juni berichtete. Jefferies-CEO Rich Handler veröffentlichte anschliessend auf Musks Social-Media-Plattform X einen Post, dass die Firma «keine Shorts arrangiert».
Shah, der betonte, dass seine Rolle bei Jefferies nichts mit der Entscheidungsfindung der Bank in Bezug auf die Teilnahme an Börsengängen zu tun hat, distanziert sich stattdessen von anderen Bereichen der nachhaltigen Anlagebranche, indem er kritisiert, was er als engstirnige Governance-Debatte ansieht.
«Die Daten zeigen klar, dass es keinen eindeutigen, direkten Beweis dafür gibt, dass die Trennung von CEO und Verwaltungsratspräsident immer zu einer besseren Performance führt», sagte er. «Eine der vielen Lektionen, die die ESG-Community inzwischen hätte lernen sollen, ist, dass eine übermässig präskriptive Sicht auf die Welt – ein Checklisten-Ansatz, bei dem eine Mehrklassen-Aktienstruktur schlecht ist, die Trennung von CEO und Verwaltungsratspräsident gut ist, eine Konzentration von Aktionären schlecht ist – zu simpel ist und zu schlechten Anlageentscheidungen führen kann.»
Shah meinte ausserdem, dass jeder, der solchen Prinzipien folgt, «nicht in Facebook oder Tesla hätte investieren können und hätte ein generationenübergreifendes Vermögensereignis verpasst». Seit dem Börsengang 2012 hat die Facebook-Mutter Meta um mehr als 1300 Prozent zugelegt. Tesla ist seit dem Börsengang 2010 um rund 27’000 Prozent gestiegen.
(Bloomberg/cash)