Konkret wurden Alexander Gut, Karl Haider und Martin Lindqvist vom Verwaltungsrat neu für das Aufsichtsgremium nominiert, wie Swiss Steel am Montag mitteilte. Während Lindqvist und Haider als unabhängige Vertreter in den Verwaltungsrat einziehen sollen, vertritt Gut den Mehrheitsaktionär BigPoint, hinter dem Amag-Eigentümer Martin Haefner steht. Emese Weissenbacher stellt sich an der Generalversammlung vom 23. Mai nicht mehr zur Wiederwahl.