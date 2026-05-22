Internationale Anlegerinnen und Anleger suchen verstärkt nach potenziellen Profiteuren, da die breite Nutzung von KI die Nachfrage nach Hardware jenseits der fortschrittlichsten Chips von TSMC für Nvidia steigert. Auch Subthemen wie die zunehmende Speicherknappheit und Fortschritte in der Robotik locken dabei Käufer an.
Gleichzeitig zwingen Investitionsobergrenzen für Einzelaktien Fonds zur Diversifizierung, während Privatanleger, die TSMC seit Langem durch US-gelistete «American Depositary Receipts» - oder kurz ADRs - kennen, eine breitere Palette asiatischer Technologiealternativen angeboten wird.
«Es findet eine strukturelle Diversifizierung weg von TSMC statt», sagte Jason Hsu, Chief Investment Officer von Rayliant Global Advisors in Boston. Das neu eingeworbene Kapital fliesst überproportional häufig in andere Technologieunternehmen, die ebenfalls von den Rekordinvestitionen in KI profitieren.
Die Aktien von TSMC sind in diesem Jahr dank starker Umsätze und Gewinne um etwa 46 Prozent gestiegen, doch das verblasst im Vergleich zu den Zuwächsen von jeweils über 140 Prozent bei MediaTek und Samsung. Dies spiegelt die schwache Performance der Nvidia-Aktie wider, obwohl diese weiterhin ein starkes Wachstum verzeichnet.
Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass TSMC noch einige Zeit von der KI-Nachfrage profitieren wird, da der Hersteller praktisch alle hochmodernen Grafikprozessoren von Nvidia produziert. Dennoch etablieren sich andere Akteure als Gewinner, da KI immer stärker in die Inferenzphase vordringt, die sich auf gezielte Aufgaben konzentriert.
Bei Chipdesignern wie MediaTek, die Alphabet bei der Entwicklung anwendungsspezifischer integrierter Schaltungen unterstützen, sind attraktive Aktien aufgetaucht. Der Bedarf an weniger komplexen Zentralprozessoren (CPUs) wächst ebenfalls. Diese können in den von Samsung und Intel sowie TSMC betriebenen Auftragsfertigern hergestellt werden.
Nur indirekter Profit vom Speicher- und Datenspeicherboom
«Agentenbasierte KI treibt die Ausweitung des KI-Marktes voran, da Agenten mehr CPUs benötigen», sagte Brian Ooi, Portfoliomanager bei Swiss-Asia Financial Services. «Da sich die KI-Ausgaben zunehmend von Training auf Inferenz verlagern, erwarte ich, dass sich dieser Trend fortsetzt und die nächste Phase des KI-Marktes darstellt.»
Die MediaTek-Aktien sind in den letzten beiden Handelssitzungen um rund 20 Prozent gestiegen und haben damit den Anstieg von TSMC um 3 Prozent übertroffen. Grund dafür sind die jüngsten Geschäftszahlen von Nvidia, die die Expansion des KI-Marktes unterstrichen haben.
TSMC profitiert aufgrund seines Fokus auf Logikchips nicht direkt vom Speicher- und Datenspeicherboom. Dadurch entgehen dem Unternehmen die massiven Kursgewinne von Samsung und seinen Mitbewerbern. Globale Investoren erhalten künftig besseren Zugang zu solchen Speicheraktien, da sowohl SK Hynix aus Südkorea als auch Kioxia Holdings aus Japan in diesem Jahr ADRs einführen wollen.
Asiatische Unternehmen sind auch im beliebten neuen «Roundhill Memory ETF» stark vertreten, und US-Privatanleger können koreanische Aktien jetzt sogar direkt online handeln. Ein weiterer Grund für die Underperformance von TSMC ist die 10-prozentige Gewichtung von Einzelaktien in vielen aktiv verwalteten Fonds.
Da TSMC mittlerweile über 40 Prozent des taiwanesischen Taiex ausmacht, müssen diese Fonds andere Aktien kaufen, die ihnen helfen, mit dem Index Schritt zu halten. «Ich halte fast 10 Prozent in TSMC und habe in den vergangenen Monaten weitere taiwanesische Technologieunternehmen aufgrund der KI-Nachfrage hinzugefügt», sagte Jian Shi Cortesi, Fondsmanagerin bei Gam Investment Management in Zürich. Dazu gehören Unternehmen aus den Bereichen Chipverpackung, Energiemanagement, Kühlung und Leiterplatten, fügte sie hinzu. Taiwan will die Obergrenze in Extremfällen wie bei TSMC auf 25 Prozent anheben, doch das liegt noch weit unter dem tatsächlichen Niveau.
Kevin Net, Leiter des Bereichs Asiatische Aktien bei Financière de l’Échiquier, erklärte, sein Fonds sei aufgrund der 10-Prozent-Obergrenze strukturell in TSMC untergewichtet, habe aber sein Engagement in anderen KI-Unternehmen um 5 Prozent erhöht. Er investierte in MediaTek und Samsung sowie in Taiwans ASE Technology Holding und Chroma ATE, da diese von den Investitionen von TSMC profitieren.
(Bloomberg/cash)