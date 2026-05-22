Da TSMC mittlerweile über 40 Prozent des taiwanesischen Taiex ausmacht, müssen diese Fonds andere Aktien kaufen, die ihnen helfen, mit dem Index Schritt zu halten. «Ich halte fast 10 Prozent in TSMC und habe in den vergangenen Monaten weitere taiwanesische Technologieunternehmen aufgrund der KI-Nachfrage hinzugefügt», sagte Jian Shi Cortesi, Fondsmanagerin bei Gam Investment Management in Zürich. Dazu gehören Unternehmen aus den Bereichen Chipverpackung, Energiemanagement, Kühlung und Leiterplatten, fügte sie hinzu. Taiwan will die Obergrenze in Extremfällen wie bei TSMC auf 25 Prozent anheben, doch das liegt noch weit unter dem tatsächlichen Niveau.