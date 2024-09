Die Analysten der UBS sehen die Bewertung der Aktie nach dem Kursanstieg der letzten vier Monate als mittlerweile "fair" an, sie reduzierten das Rating am letzten Freitag auf "Neutral" von "Buy". Das neue Kursziel liegt mit 170 nach bisher 155 Franken allerdings immer über dem aktuellen Kursniveau. Dies begründen die Experten mit dem möglichen Überschusskapital in Höhe von 0,6 Milliarden, das künftig wohl an die Aktionäre ausgegeben werden dürfte.