Die Finma entscheide im Einzelfall, ob sie Verfügungen zu Untersuchungen publiziert, teilt die Behörde auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. Das gelte auch für die Nennung von Namen jener Personen, die mit einem Berufsverbot belegt wurden. Das Benennen von fehlbaren Instituten und Personen soll unter anderem auch abschreckend wirken.