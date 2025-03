Schweizer Aktien als Nische

Derartige Bewertungsdifferenzen zwischen den US- und Schweizer Märkte gab es in der jüngsten Geschichte nur ein weiteres Mal. cash.ch hat eine Auswahl an Schweizer Aktien mit Gewinnpotenzial und überschaubaren Risiken hinsichtlich der Zollproblematik zusammengestellt.