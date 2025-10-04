Vorsorge nicht mehr nur fürs Alter

Wie kann man sein Arbeitsleben flexibler gestalten, ohne dass Lücken in der Vorsorge entstehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch die Politik. Ein Modell, das in Deutschland schon erprobt ist, ist das Zeitwertkonto. Dabei können Angestellte Überstunden oder einen Teil ihres Lohns auf ein Konto einzahlen – und damit später eine Auszeit finanzieren. Etwa für eine Weiterbildung, ein Sabbatical, die Pflege von Angehörigen oder um früher in Pension zu gehen.