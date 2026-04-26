Ternus ist ein Apple-Eigengewächs, das seit 25 Jahren im Unternehmen ​ist und intern hohes Ansehen geniesst. Seine Philosophie erinnert an Gründer ​Steve Jobs: Das Kundenerlebnis steht über der reinen Technologie. ​Ternus gilt als detailversessen und Perfektionist. Er verantwortete bereits Erfolge wie das iPad und die AirPods. Seine grösste Bewährungsprobe bestand ‌er jedoch, als er die Umstellung der Mac-Computer von Intel-Chips auf Apples eigene Prozessoren leitete. Der mutige Schritt beendete eine jahrelange Abhängigkeit und führte zu einem Leistungssprung, der die Verkäufe von Apple wieder ​ankurbelte. «Es ​war fast so, als hätten sich die Gesetze ⁠der Physik geändert», sagte Ternus damals.