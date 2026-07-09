Rheinmetall hat gemeinsam mit ‌dem ⁠Rüstungsunternehmen MBDA den Auftrag ⁠des Bundes für die Entwicklung ‌eines Hochenergie-Laserwaffensystems erhalten, das ‌von ​der Marine eingesetzt werden soll. Der Vertrag sei am Donnerstag unterzeichnet worden, ‌teilte Rheinmetall mit.

Ein entsprechendes Gemeinschaftsunternehmen mit MBDA werde gegründet. ​Das Laserwaffensystem zur ​Drohnenabwehr solle ​2029 einsatzfähig sein. Der Vertrag ‌habe ein Volumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die ​Fertigung ​des ⁠Systems solle in erster ​Linie in ⁠Deutschland erfolgen. 

(Reuters)