Rheinmetall hat gemeinsam mit ‌dem ⁠Rüstungsunternehmen MBDA den Auftrag ⁠des Bundes für die Entwicklung ‌eines Hochenergie-Laserwaffensystems erhalten, das ‌von ​der Marine eingesetzt werden soll. Der Vertrag sei am Donnerstag unterzeichnet worden, ‌teilte Rheinmetall mit.