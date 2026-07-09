Rheinmetall hat gemeinsam mit dem Rüstungsunternehmen MBDA den Auftrag des Bundes für die Entwicklung eines Hochenergie-Laserwaffensystems erhalten, das von der Marine eingesetzt werden soll. Der Vertrag sei am Donnerstag unterzeichnet worden, teilte Rheinmetall mit.
Ein entsprechendes Gemeinschaftsunternehmen mit MBDA werde gegründet. Das Laserwaffensystem zur Drohnenabwehr solle 2029 einsatzfähig sein. Der Vertrag habe ein Volumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Fertigung des Systems solle in erster Linie in Deutschland erfolgen.
(Reuters)