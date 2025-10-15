Der anhaltende Regierungsstillstand und die Aussicht auf mögliche Zinssenkungen trugen dazu bei, dass das Edelmetall am Montag einen Rekordwert erreichte. In diesem Jahr setzten Anleger verstärkt auf Gold, Silber und Bitcoin, was als «Debasement Trade» oder Abwertungshandel bezeichnet wird. Die Abwertung einer Währung bedeutet in diesem Falle die Verringerung ihres inneren Werts, auch wenn der Nennwert gleich bleibt.