Was folgt, wenn die grossen Tech-Giganten Probleme bekommen?

Es gibt ja die Auffassung, dass Nvidia nichts falsch machen könne, dass Google bei der Künstlichen Intelligenz aufholt und dass Amazon ohnehin robust genug ist, um die enormen KI-Investitionen zu stemmen. Die Frage ist aber tatsächlich, was hier schief gehen kann. Kritisch ist aus meiner Sicht vor allem die Nachfrageseite der KI, nicht so sehr, ob die Hyperscaler Schulden machen oder ihre Investitionen aus freiem Cash Flow finanzieren. Wenn die Nachfrage einbricht, zum Beispiel wegen sinkendem Bedarf an Rechenzentren, haben wir ein grosses Problem. Dann werden sich die riesigen Investitionen nicht auszahlen.