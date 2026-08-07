Bei der Bewertung bleibt wiederum die Frage nach dem Aufwärtspotenzial und einem erneuten Anlauf auf das Rekordhoch spannend. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei knapp 18x - unweit des Rekords von über 21x zu Jahresbeginn. Damit aber wird die Aktie von Holcim deutlich über dem langjährigen Durchschnitt gehandelt. In den 20 Jahren bis 2025 lag das KGV fast immer zwischen 4x und 10x bei einem Schnitt von 7,6x.