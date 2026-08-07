Die Aktien von Holcim fallen im frühen Freitagshandel rund 0,1 Prozent auf 72,48 Franken. In einem positiven Marktumfeld nehmen die enttäuschenden Amrize-Ergebnisse Baustoffwerte und baunahen Titel in Sippenhaft. Während der Swiss Market Index (SMI) knapp 0,5 Prozent auf 14’586 Punkte steigt, hinken Amrize (-9,3 Prozent), Holcim (-0,2 Prozent) und Geberit (-0,1 Prozent) hinterher.
Eine Kurszielerhöhung von JPMorgan dämpft jedoch die Abgaben der Holcim-Valoren. Denn die US-Grossbank erhöht das Preisziel von 84 auf 87 Franken und bestätigt zugleich das Rating «Overweight». Damit sieht das Finanzinstitut ein Aufwärtspotenzial von über 20 Prozent.
Laut der JPMorgan-Expertin ist der Ausblick des Baustoffkonzerns zu konservativ. Nach den starken Halbjahreszahlen rechnet sie mit einem organischen Ebit-Wachstum von rund 13 Prozent. Dies liegt über der Erwartung von Holcim von rund 10 Prozent.
Zur Erinnerung: Holcim hat im Frühling massiv Gas gegeben und den Rückstand vom Jahresbeginn aufgeholt. Vorher hatte ein eisiger Winter das Geschäft gebremst. Holcim übertraf die Erwartungen und hob die Jahresziele an. Trotz der starken Zahlen schaffte die Aktie kein neues Mehrmonatshoch und prallte am Widerstand zwischen 77 und 78 Franken ab.
Optimismus trotz hoher Bewertung
Mit dem neuen Kursziel gehört das US-Finanzinstitut zu den optimistischeren Marktteilnehmern. Von 24 Schätzungen liegen nur fünf darüber. Der Marktkonsens liegt derweil bei 83,38 Franken. Laut LSEG empfehlen 15 Analysten die Aktie zum Kauf und zehn zum Halten. Ein Verkaufsrating gibt es nicht.
Auch bei den operativen Schätzungen liegt JPMorgan über dem Marktkonsens. Die Bank rechnet für 2027 mit einem Gewinnwachstum von 14 Prozent und für 2028 mit 11 Prozent. Dies entspräche einem organischen Ebit-Wachstum von weniger als 13 Prozent.
Bei der Bewertung bleibt wiederum die Frage nach dem Aufwärtspotenzial und einem erneuten Anlauf auf das Rekordhoch spannend. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei knapp 18x - unweit des Rekords von über 21x zu Jahresbeginn. Damit aber wird die Aktie von Holcim deutlich über dem langjährigen Durchschnitt gehandelt. In den 20 Jahren bis 2025 lag das KGV fast immer zwischen 4x und 10x bei einem Schnitt von 7,6x.