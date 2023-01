Zürich war früher die weltweit wichtigste Drehscheibe für den Handel mit Metallen der Platingruppe, hat in den letzten zehn Jahren aber gegenüber London an Boden verloren. Die britische Hauptstadt profitiert von ihrem breiteren Angebot an Clearingdiensten und ihrer Infrastruktur für die Lagerung und den Transport von Gold und Silber.