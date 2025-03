Julius Bär Brasilien sei nun per Freitag von der Gruppe dekonsolidiert worden, teilte die Zürcher Bank am Freitagabend mit. Die Bank bleibe dem Brasiliengeschäft und seinen Aktivitäten in Lateinamerika aber auch weiterhin verpflichtet und werde seine brasilianische Kunden von anderen Standorten aus betreuen, heisst es in der Mitteilung. Das an die Konkurrentin BTG Pactual verkaufte brasilianische Inlandgeschäft umfasst laut den Angaben vom Januar verwaltete Vermögen in Höhe von 61 Milliarden brasilianischen Real respektive rund 9 Milliarden Franken.