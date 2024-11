Hermès schafft zeitlose Produkte wie handgefertigte Taschen, die auch nach 20 Jahren begehrt sind. Die Herstellung erfolgt seit Jahrzehnten in kleinen Manufakturen mit Handwerkern, welche die Taschen mit jahrhundertealten Techniken herstellen. Die hochwertige Qualität der Produkte sorgt dafür, dass sie kaum an Wert verlieren, was sie besonders auf dem Occasions-Markt besonders gefragt macht. Dies stellt Hermès vor eine Herausforderung, wie CEO gegenüber NZZ sagte: "Wir möchten verhindern, dass wir eine Kelly oder eine Birkin an jemanden verkaufen, der damit nur Geld machen will."